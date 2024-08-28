Mersin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi

Ekipler, 2 şüpheliye 1 milyon 315 bin lira ceza kesti.

Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti.

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

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