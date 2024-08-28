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        Mersin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi

        Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:16
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        Mersin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi
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        Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde durdurdukları cipin bagajında parçalanmış yaban keçisi buldu.

        Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti.

        Ekipler, 2 şüpheliye 1 milyon 315 bin lira ceza kesti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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