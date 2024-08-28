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        Mersin'de karpuz hasadı yapıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk karpuz hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:04 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:09
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        Mersin'de karpuz hasadı yapıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk karpuz hasadı yapıldı.

        Kurtsuyu Mahallesi'nde Hacı Uca'ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı.

        İlçe genelinde karpuzda bu yıl 1200 ton rekolte beklediklerini belirten Bayır, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

        Bayır, Mut'un yılın 12 ayında da tarımın yapıldığı bir ilçe olduğunu anlatarak, "İlçemizde toplamda 300 dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır." dedi.

        Yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yaptığını dile getiren üretici Hacı Uca da karpuz fiyatlarının normal gittiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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