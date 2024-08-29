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        Mersin'de büfesinin önüne çizdiği "seksek", gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü

        Mersin'de büfesinin önüne seksek oyunu çizen Kahraman Baykal, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:57
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        Mersin'de büfesinin önüne çizdiği "seksek", gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü
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        Mersin'de büfesinin önüne seksek oyunu çizen Kahraman Baykal, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü.

        Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi Baykal, kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi.

        Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

        Oyunu tamamlayan çocuklara çikolata ikram eden Baykal, yoldan geçenlerin seksek oynadığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topladı.

        Kahraman Baykal, gazetecilere, insanları mutlu edebilmenin sevincini yaşadığını söyledi.

        Fikrin ortaya çıkışını anlatan Baykal, "İnsanlar dükkanın önünden soğuk yüzlerle geçerken aklıma böyle bir fikir geldi. İnsanları nasıl güldürebileceğimi düşündüm. Maneviyata önem veren biri olarak seksek çizmek istedim. Yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü herkes o seksekten oynayarak geçmeye başladı. Yüzleri güldü bu şekilde. O mutluluğa ortak olmuş olduk." dedi.

        - "İnsanlar artık yüzleri gülerek, selam vererek dükkanın önünden geçiyor"

        Baykal, çevre illerden görüp Mersin'den geçerken büfesine uğrayanlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "İnsanlar artık yüzleri gülerek, selam vererek, tebessüm ederek dükkanın önünden geçiyor. Bu çok hoşumuza gidiyor. Dün sabah bir ağabeyimiz geldi. Torunu burada seksek oynamış. Dedesine anlata anlata bitirememiş. Buradan geçerken arabasıyla durdu. Teşekkür etti. 60-70 yaşında teyzelerimiz, amcalarımız geliyor. Yaş sınırı olmaksızın herkesin içinde o çocuk ruhu var. Bunu ortaya çıkardık."

        Dükkanın önünden geçerken seksek oynayan 18 yaşındaki Kardelen Kuşçuoğlu da "Daha önce hiçbir yerde görmedim. Çok güzel düşünülmüş. Mutsuz gezenler varken küçücük incelikle insanları mutlu edip gün içinde yüzlerini güldürebiliyor. Çok güzel bir fikir. Her şeyin aslında maddiyat olmadığı gösterilmeye çalışılmış." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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