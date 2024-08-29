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        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:42
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        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde faaliyet gösteren tantunicide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        İş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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