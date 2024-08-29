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        Mersin'de araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı

        Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:25
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        Mersin'de araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı
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        Mersin’in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı.

        Mut Belediyesi personeli, 2012 yılında Toros Dağları'na yapılan Türk bayrağını, renkleri solması nedeniyle yeniden boyadı.

        22 dönüm arazideki bayrağın boyama işlemi için özel bir firma tarafından finanse edilen 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı.

        Belediye Başkanı Murat Orhan, Türk bayrağının 2012 yılında yapıldığını belirterek, "2012'den bugüne kadar bayrağımız sıcak olması hasebiyle soluyor. Şehitlerimizin al kanıyla aynı renkte olan bayrağımızın boyama işlemlerini tamamladık." dedi.

        Başkan Orhan, 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki bayrağı boyama işleminin yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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