Mersin'de araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı

Mersin’in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı.

Mut Belediyesi personeli, 2012 yılında Toros Dağları'na yapılan Türk bayrağını, renkleri solması nedeniyle yeniden boyadı.

22 dönüm arazideki bayrağın boyama işlemi için özel bir firma tarafından finanse edilen 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı.

Belediye Başkanı Murat Orhan, Türk bayrağının 2012 yılında yapıldığını belirterek, "2012'den bugüne kadar bayrağımız sıcak olması hasebiyle soluyor. Şehitlerimizin al kanıyla aynı renkte olan bayrağımızın boyama işlemlerini tamamladık." dedi.