Mut Devlet Hastanesi'ndeki MR cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek

Mut Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek.

Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hüseyin Özer, yaptığı açıklamada, hastanelerine yakın zamanda temin edilen MR cihazının bölge halkı tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini amaçladıklarını belirtti.

MR bekleme sürelerinin kısaltılması amacıyla Ermenek ve Gülnar devlet hastaneleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Özer, "Görüşmeler sonucunda, her iki hastanemizde muayene olan ve MR ihtiyacı bulunan hastalarımızın, ilgili hastanelerde randevularının ayarlanarak daha yakın bir mesafede ve daha kısa bir sürede MR çekimlerinin Mut Devlet Hastanesi'nde yapılması konusunda mutabakata varılmış ve protokoller yapılmıştır." diye konuştu.