Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mut Devlet Hastanesi'ndeki MR cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek

        Mut Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mut Devlet Hastanesi'ndeki MR cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mut Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek.

        Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hüseyin Özer, yaptığı açıklamada, hastanelerine yakın zamanda temin edilen MR cihazının bölge halkı tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini amaçladıklarını belirtti.

        MR bekleme sürelerinin kısaltılması amacıyla Ermenek ve Gülnar devlet hastaneleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Özer, "Görüşmeler sonucunda, her iki hastanemizde muayene olan ve MR ihtiyacı bulunan hastalarımızın, ilgili hastanelerde randevularının ayarlanarak daha yakın bir mesafede ve daha kısa bir sürede MR çekimlerinin Mut Devlet Hastanesi'nde yapılması konusunda mutabakata varılmış ve protokoller yapılmıştır." diye konuştu.

        Başhekim Özer, MR cihazının özellikle hastalıkların teşhis ve tedavi sürecini hızlandırması anlamında çevre ilçelere de hizmet vermesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor

        Benzer Haberler

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Mersin'de araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı
        Mersin'de araziye yapılan Türk bayrağı yeniden boyandı
        Büfeci kaldırıma seksek oyunu çizdi, yoldan geçenler oynadı
        Büfeci kaldırıma seksek oyunu çizdi, yoldan geçenler oynadı
        Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de 'müstehcen yayın' operasyonu: 10 gözaltı
        Mersin'de 'müstehcen yayın' operasyonu: 10 gözaltı