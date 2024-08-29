Bozyazı Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu görevine başladı
Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeref Paşaoğlu görevine başladı.
Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeref Paşaoğlu görevine başladı.
Paşaoğlu, AA muhabirine, kanunlar çerçevesinde Bozyazı halkına hizmet yapmak için çaba sarf edeceğini söyledi.
Bozyazı Emniyet Müdürü Paşaoğlu, emniyetin çalışmalarında vatandaşların kendilerine destek olmasını istedi.
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