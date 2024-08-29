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        Bozyazı Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu görevine başladı

        Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeref Paşaoğlu görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:41
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        Bozyazı Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu görevine başladı
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        Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeref Paşaoğlu görevine başladı.

        Paşaoğlu, AA muhabirine, kanunlar çerçevesinde Bozyazı halkına hizmet yapmak için çaba sarf edeceğini söyledi.

        Bozyazı Emniyet Müdürü Paşaoğlu, emniyetin çalışmalarında vatandaşların kendilerine destek olmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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