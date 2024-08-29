Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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