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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:30
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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

        İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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