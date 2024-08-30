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        Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Tarsus'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 04:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 04:52
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        Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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        Tarsus'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

        İtfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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