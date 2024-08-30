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        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı tamamlandı

        Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:09
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        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı tamamlandı
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        Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı hazırlandı.

        Kentte faaliyet gösteren bir film şirketince yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan yapımda çalışmalar sürüyor.

        Türk tarihine damga vurmuş isimlerin hayat bulacağı film için hazırlanan ilk fragman, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayına hazırlandı.

        Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, gazetecilere örnek ve öncü çalışmayla Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmek istediklerini söyledi.

        Çalışmanın start-up (yeni girişim) projesi olduğunu dile getiren Kaygın, şöyle devam etti:

        "Yaratıcı ekibimiz, ChatGPT'ye (Yapay zeka uygulaması) 'Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?' diye sordu. Aldığımız cevap Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk oldu. Filmimiz, tarihi belleklerden silen ve insanlığı yok etmek üzere olan kötü yapay zeka 'Dark Mind' ile dünyayı kurtarmak üzere harekete geçen iyi yapay zeka 'Bilge' arasındaki savaşı konu alıyor."

        Kaygın, projenin set, oyuncu ve ekipman olmadan yapay zeka araçlarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

        İlk fragmana değinen Kaygın, "İlk fragmanımızı kamuoyuyla paylaşıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyoruz. Fragmanımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğünü ve gülümsediğini söylemek istiyoruz. Fragmanımızı YouTube kanalımız ile filmimizin internet sayfasından izleyicilerimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaygın, projenin en kısa sürede vizyonda olacağını belirterek, bir strateji oyununun da hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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