GÜNCELLEME - Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T. (51) idaresindeki 33 CPY 36 plakalı çikolata yüklü tır ile Adnan Cemiloğlu (67) yönetimindeki 31 R 6681 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cemiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.