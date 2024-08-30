Mersin'de tehdit ve hakaret iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla tehdit edip kutsal değerlere hakarette bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla tehdit edip kutsal değerlere hakarette bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Büyükşehir Belediyesi çalışanının kutsal değerlere küfür ettiği" iddiasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, müşteki B.Ö'yü silahla tehdit edip, kutsal değerlere hakarette bulunduğu öne sürülen İ.N'yi savcılık talimatıyla gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında "tehdit", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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