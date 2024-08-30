Mersin'de tehdit ve hakaret iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

Şüpheli hakkında "tehdit", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Büyükşehir Belediyesi çalışanının kutsal değerlere küfür ettiği" iddiasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

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