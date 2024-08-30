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        Mersin'de tehdit ve hakaret iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla tehdit edip kutsal değerlere hakarette bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:37
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        Mersin'de tehdit ve hakaret iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla tehdit edip kutsal değerlere hakarette bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Büyükşehir Belediyesi çalışanının kutsal değerlere küfür ettiği" iddiasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

        Polis ekipleri, müşteki B.Ö'yü silahla tehdit edip, kutsal değerlere hakarette bulunduğu öne sürülen İ.N'yi savcılık talimatıyla gözaltına aldı.

        Şüpheli hakkında "tehdit", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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