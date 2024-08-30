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        Mersin'de yaralı bulunan erguvani balıkçıl tedaviye alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, orman işçilerince bulunan yaralı erguvani balıkçılın tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:20
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        Mersin'de yaralı bulunan erguvani balıkçıl tedaviye alındı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, orman işçilerince bulunan yaralı erguvani balıkçılın tedavisine başlandı.

        Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, Paşabelen mevkisindeki saha kontrolü sırasında bir erguvani balıkçılın yaralı olduğunu fark etti.

        İşçiler, korumaya aldıkları kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı.

        Boynu, kanadı ve ayağından yara aldığı belirlenen balıkçıl, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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