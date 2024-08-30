Mersin'de yaralı bulunan erguvani balıkçıl tedaviye alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, orman işçilerince bulunan yaralı erguvani balıkçılın tedavisine başlandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, orman işçilerince bulunan yaralı erguvani balıkçılın tedavisine başlandı.
Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, Paşabelen mevkisindeki saha kontrolü sırasında bir erguvani balıkçılın yaralı olduğunu fark etti.
İşçiler, korumaya aldıkları kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı.
Boynu, kanadı ve ayağından yara aldığı belirlenen balıkçıl, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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