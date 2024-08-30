İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'de konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sadece muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz. Hükümete çözüm önerilerimizi de götürüyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Çamlıyayla ilçesindeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu'ya ziyarette bulunan Dervişoğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dervişoğlu, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhalefet partisi görevini doğru bir dil kullanarak yaptıklarını belirten Dervişoğlu, "Sadece muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz. Hükümete çözüm önerilerimizi de götürüyoruz. Sizin sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yükseltmeye, gittiğimiz toplantılarda dile getirmeye gayret sarf ediyoruz." dedi.