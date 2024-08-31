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        Mersin'de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 04:52 Güncelleme: 31.08.2024 - 04:52
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        Mersin'de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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