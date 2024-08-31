Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde 3 haftada 1 puan toplayabilen Hatayspor, seyircisi önünde oynayacağı maçta Samsunspor karşısında galibiyet arayacak.
Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Guy Marcelin Kilama karşılaşmada forma giyemeyecek.
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