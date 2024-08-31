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        Mersin'de üzüm üreticisinin hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde hasat edilen üzümler kilogramı 25-30 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:06
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        Mersin'de üzüm üreticisinin hasat mesaisi başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde hasat edilen üzümler kilogramı 25-30 liradan alıcı buldu.

        İlçede sezonun ilk üzüm hasadı, 1300 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde Mahmut Yel'e ait 20 dönümlük bahçede yapıldı.

        Tarım işçilerince toplanan ürünler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı.

        Kilogramı 25-30 liradan alıcı bulan üzümler, ilçe haline götürüldü.

        Bağ bozumuna katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

        Turgut, gazetecilere, ilçede 3 bin dönüm arazide üzüm yetiştirildiğini söyledi.

        Üretici Songül Yel de meyvelerin tat ve aroma açısından güzel olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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