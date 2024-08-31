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        Lise öğrencisi naht sanatıyla hazırladığı tabloların gelirini Gazze'ye bağışladı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek için naht sanatıyla (oyma yöntemi ile ağaca şekil verme) tasarladığı tablolarının satışından kazandığı 6 bin lirayla AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:08
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        Lise öğrencisi naht sanatıyla hazırladığı tabloların gelirini Gazze'ye bağışladı
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek için naht sanatıyla (oyma yöntemi ile ağaca şekil verme) tasarladığı tablolarının satışından kazandığı 6 bin lirayla AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu.

        Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bozkurt, geçen yıl Mezitli Halk Eğitimi Merkezince açılan naht sanatı kursuna gitti.

        Eğitmen Faruk Erbaş'tan ahşabı yontarak kabartma şekiller yapmayı öğrenen Bozkurt, geleneksel el sanatında zamanla kendini geliştirdi.

        Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmamak için hazırladığı eserleri satmaya karar verdi.

        Kentin farklı noktalarında düzenlenen kermeslere katılan lise öğrencisi, 6 tablosunun satışından kazandığı 6 bin lirayı Filistinlilere yardım eli uzatan AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

        - "Gazze'ye tablolarımla destek vermeye devam edeceğim"

        Ali Bozkurt, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de yaşattığı zulmü haberlerden takip ettiğini söyledi.

        Filistinlilere destek için düzenlenen yürüyüşlere katıldığını dile getiren Bozkurt, "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Orada yaşananlara sessiz kalamazdım. Tablo yaparken Gazze'de yaşananlar aklımdan çıkmıyor. Bağış yapmaya, Gazze'ye tablolarımla destek vermeye devam edeceğim." dedi.

        Bozkurt, uluslararası kamuoyunun Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmaması gerektiğini anlattı.

        Filistinli yaşıtlarının, insan haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Gazze'de yapılan zulmün soykırım olduğunu düşünüyorum. Bu soykırımın durdurulması gerekiyor. Umarım insanlar bu konuda daha duyarlı olur. Gazze'ye yönelik soykırım durdurulsun. İnsanlar orada acı çekiyor."

        Eğitmen Erbaş da öğrencisinin duyarlı davranışından dolayı duygulandığını belirterek, Bozkurt'u tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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