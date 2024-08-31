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        Bozyazı'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu ve klasik otomobil konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:56
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        Bozyazı'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu ve klasik otomobil konvoyu düzenlendi.

        Bozyazı Belediyesince Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen bisiklet turuna 100 kişi katıldı.

        İlçeyi gezen bisikletliler, vatandaşları selamladı.

        Konvoyda da Türk bayraklarıyla süslenen 20 klasik araç, çalınan marşlar eşliğinde yollarda tur attı.

        Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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