Mersin'de "16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği" düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde "16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği" gerçekleştirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde "16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen şenlik, Sertavul Yaylası'nda düzenlendi.
Yörük kıyafeti giyen katılımcılar, Mut-Karaman kara yolundan şenlik alanına kadar yürüdü.
Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.
Sertavul Yaylasını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.
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