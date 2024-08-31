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        Mersin'de hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:14 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:14
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        Mersin'de hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü.

        Mustafa Köken, plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracını Akdeniz Mahallesi'ndeki İmam Hatip Sokak'ta yol kenarına park etti.

        Köken, aracından ayrıldıktan kısa bir süre sonra 2 katlı binadaki balkon aracın üzerine çöktü.

        Betonun ağırlığıyla hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Balkonun çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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