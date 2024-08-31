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        Mersin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:17
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        Mersin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Taş yönetimindeki 33 L 2955 plakalı otomobil, Kaş Yaylası Suolmaz mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Taş ile otomobildeki Hafide Taş ve Kayra Soydan yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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