14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı Mersin'de başladı

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışına katılanlar, Mersin'den yola çıktı.

Türkiye'nin en zorlu ve uzun rallisi olarak anılan organizasyon startı nedeniyle düzenlenen tören, merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen yarışta, yerli ve yabancı 93 sporcu yer aldı.

- "Kazanan Türkiye'miz olacaktır"

Pehlivan, sporcuları yeniden kentte ağırlamak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

Organizasyonun birçok faydalı sonucunun olduğunu belirten Pehlivan, "Spor, başlangıç noktası. Bununla birlikte geçtiği güzergahların tanıtımı, ekonomi ve turizme katkısı da beraberinde gelen ve bütün alanlara yansıyan boyutu. Burada başlayacak yarış, 15 ilin sınırlarından geçecek." dedi.

"Elbette yarışmada dereceye girenler olacak ama kazanan bütün katılımcılar, onların yanında hareket eden misafirler, geçiş güzergahınki illerimiz ve Türkiye'miz olacaktır. Bu tür yarışların özellikle geçtiği güzergahların tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Sporla birlikte doğa ve macera da bir potada birleşmiş olacak."

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de etkinliğin aynı zamanda bir spor turizmi organizasyonu olduğunu, Türkiye'nin tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttıklarını vurguladı.