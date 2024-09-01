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        Mersin'de 9 aylık Ela'nın kalbindeki delik ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatıldı

        ALEYNA COŞKUN - Kalbinin iki büyük atardamarı arasındaki 3,2 milimetrelik delikle dünyaya gelen Ela Acar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 9 aylıkken uygulanan anjiyo yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:02
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        Mersin'de 9 aylık Ela'nın kalbindeki delik ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatıldı
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        ALEYNA COŞKUN - Kalbinin iki büyük atardamarı arasındaki 3,2 milimetrelik delikle dünyaya gelen Ela Acar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 9 aylıkken uygulanan anjiyo yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Toroslar ilçesinde yaşayan Vural ve Esengül Acar çiftinin geçen yıl aralık ayında dünyaya gelen kızı Ela'ya doğumsal kalp hastalıklarından "Patent Duktus Arteriozus (PDA)" teşhisi konuldu.

        Aile, bunun üzerine MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı ve Uzmanı Prof. Dr. Derya Karpuz'a başvurdu.

        Yapılan tetkiklerle kız çocuğunun kalbindeki iki büyük atardamar arasında 3,2 milimetrelik delik olduğu ve kalpten "üfürüm" olarak adlandırılan ses çıktığı belirlendi.

        Kasıktan girilerek uygulanan anjiyo yöntemiyle kalbindeki delik kapatılan Ela, 1 gün sonra taburcu edildi.

        - "Deliği 15-20 dakikada başarıyla kapattık"

        Prof. Dr. Derya Karpuz, AA muhabirine, çocuklardaki kalp delikleri ve damar darlıklarının anjiyo yöntemiyle tedavi edilebildiğini söyledi.

        Yöntemin detaylarına anlatan Karpuz, şöyle konuştu:

        "Girişimsel anjiyo yöntemimizde, çocuklarda kasık damarlarından kalbe giriyoruz ve şemsiye şeklindeki cihazı deliğe yerleştiriyoruz. Zamanla kendi vücut dokusu, cihazın arasına girerek bütünleşiyor. Yara izi olmadan kalp deliği kapanmış oluyor."

        Karpuz, işlemin kısa sürdüğüne belirterek, "Ela'nın kalp deliğini anjiyo yöntemiyle 15-20 dakikada başarıyla kapattık. Kendisini bir gece hastanede yatırdık. Ertesi gün kalbine baktığımızda cihazın yerinde ve gayet iyi olduğunu gördük. Hastamızı sağlıkla taburcu ettik." dedi.

        Anne Esengül Acar da Ela'nın ablasında da benzer hastalıkla karşılaştıklarını anlattı.

        Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Acar, "Kızım çok şükür iyi. İz kalmayacak olması da sevindirici. Derya Hanım çok destek oldu, moral verdi. Hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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