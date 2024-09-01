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        Erdemli'de mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 19. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:09
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        Erdemli'de mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 19. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi.

        Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen turnuvaya 48 takım katıldı.

        Turnuvanın finalinde Karakeşlispor'u 3-1 yenen Elvanlıspor şampiyon oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa verildi.

        Kaymakam Aydın Tetikoğlu, turnuvanın dostça geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

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