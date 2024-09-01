Erdemli'de mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen turnuvaya 48 takım katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 19. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi.

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