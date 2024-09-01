Çocukluğundan itibaren sakladığı eşyaları evinin bahçesinde sergiliyor

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilik yapan Murat Tatlı, çocukluğundan bu yana topladığı eski alet ve eşyaları taş evinin bahçesinde sergiliyor.

Kale Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Tatlı, terazi, orak, el değirmeni, kaşağı, yağ küpü, kömürlü ütü, dikiş makinesi, köstekli saat, lamba ile el feneri gibi 100'e yakın eski alet ve eşya topladı.

Çocukluğunda başlayan koleksiyon merakını uzun yıllardır sürdüren Tatlı, özenle baktığı araç gereçleri taş evinin bahçesinde sergiliyor.

Çiftçi Murat Tatlı, AA muhabirine, eski eşyalara ilgi duyduğunu söyledi.

Geçmişte kullanılan ürünleri tanıtmaya çalıştığını belirten Tatlı, "Gençlere örnek olmak, onlara geçmişlerini hatırlatmak için bu ürünleri biriktiriyorum. Buraya gelenlere eşyaların daha önce ne amaçla ve nasıl kullanıldığını anlatıyorum." dedi.

Tatlı, koleksiyonunu ilçenin tarihini yansıtan bir müzeye bağışlamak istediğini kaydetti.