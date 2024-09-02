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        Mersin'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:35
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        Mersin'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli gözaltına alındı.

        İncirlikuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos'ta, 5 yaşındaki İ.K'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.A.K, çevredekiler tarafından darbedildi.

        Olayın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

        Gözaltına alınan M.A.K, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili bölgede inceleme yapan polis, iki görgü tanığının ifadesine başvurdu.

        Öte yandan, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.K'nin el ve kollarında çizikler olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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