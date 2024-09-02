Mersin'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli gözaltına alındı.
İncirlikuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos'ta, 5 yaşındaki İ.K'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.A.K, çevredekiler tarafından darbedildi.
Olayın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Gözaltına alınan M.A.K, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili bölgede inceleme yapan polis, iki görgü tanığının ifadesine başvurdu.
Öte yandan, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.K'nin el ve kollarında çizikler olduğu belirlendi.
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