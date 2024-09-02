Mersin'de düğünde çıkan kavgada 9 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada damadın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada damadın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Dün gece saatlerinde Akdeniz Mahallesi'ndeki düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında "resmi nikah yapılmadığı" gerekçesiyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçaklandı, 6 kişi darbedildi, damat M.S.P. de hafif yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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