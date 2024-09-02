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        Mersin'de düğünde çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada damadın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:42
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        Mersin'de düğünde çıkan kavgada 9 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada damadın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

        Dün gece saatlerinde Akdeniz Mahallesi'ndeki düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında "resmi nikah yapılmadığı" gerekçesiyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçaklandı, 6 kişi darbedildi, damat M.S.P. de hafif yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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