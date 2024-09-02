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        Mersin Spor, Süper Lig'e "iyi başlamayı" hedefliyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:23
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        Mersin Spor, Süper Lig'e "iyi başlamayı" hedefliyor
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlamak istiyor.

        Türkiye Basketbol Ligi'ndeki performansıyla yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Mersin ekibi, şampiyon kadrosundan Canberk Kuş, Evaldas Kairys, Gerel Simmons, Berkay Sinirlioğlu ve Gökhan Yazıcıoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

        Sezon öncesi Pako Cruz, Isaiah Pineiro ve Gabriel Olaseni'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Mersin Spor, yerli basketbolcular Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Kartal Özmızrak, Ömer Oralkan ve Anıl Alyanak'ı da renklerine bağladı.

        - "Öncelikli hedef ligde kalıcı olmak"

        Mersin Spor Genel Menajeri Tolga Köklen, AA muhabirine, taraftarın karşısına hazır çıkmayı istediklerini söyledi.

        Sezona iyi başlamak için turnuvalara katılıp, hazırlık maçları yapacaklarını dile getiren Köklen, "Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Günü kurtarmak için değil uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz." dedi.

        Şehirle bütünleşecek bir takım oluşturacaklarını anlatan Köklen, "Heyecan verici transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu ligde mücadele etmiş, tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. Geçen sene Mersin için yürekten savaşan oyuncularla da yola devam edeceğiz. İzleyicilerin keyif alacağı, savaşçı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Köklen, Süper Lig'de 10 yıl aradan sonra yeniden yer almaktan heyecan duyduklarını kaydederek "Erkekler liginde Mersin'in tek takımı olmak bizlere gurur veriyor. Bu bayrağı en iyi şekilde ileri taşıyacağız. Uzun vadede Avrupa hedefimiz var. Erkek basketbolunda da Mersin halkına Avrupa Kupası mücadelesi yaşatabilirsek mutlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Altyapıya yönelik sistemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Köklen, önemli sporcular yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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