Mersin Spor, Süper Lig'e "iyi başlamayı" hedefliyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlamak istiyor.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki performansıyla yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Mersin ekibi, şampiyon kadrosundan Canberk Kuş, Evaldas Kairys, Gerel Simmons, Berkay Sinirlioğlu ve Gökhan Yazıcıoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Sezon öncesi Pako Cruz, Isaiah Pineiro ve Gabriel Olaseni'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Mersin Spor, yerli basketbolcular Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Kartal Özmızrak, Ömer Oralkan ve Anıl Alyanak'ı da renklerine bağladı.

- "Öncelikli hedef ligde kalıcı olmak" Mersin Spor Genel Menajeri Tolga Köklen, AA muhabirine, taraftarın karşısına hazır çıkmayı istediklerini söyledi. Sezona iyi başlamak için turnuvalara katılıp, hazırlık maçları yapacaklarını dile getiren Köklen, "Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Günü kurtarmak için değil uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz." dedi. Şehirle bütünleşecek bir takım oluşturacaklarını anlatan Köklen, "Heyecan verici transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu ligde mücadele etmiş, tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. Geçen sene Mersin için yürekten savaşan oyuncularla da yola devam edeceğiz. İzleyicilerin keyif alacağı, savaşçı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.