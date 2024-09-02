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        Gülnar'da Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yılı kutlandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:54
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        Gülnar'da Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yılı kutlandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Hükümet Konağı önündeki törende, Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürü İlker Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

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