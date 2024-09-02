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        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'nin Erdemli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:08
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        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'nin Erdemli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki iş makinası tamir atölyesinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Atölyede yangın nedeniyle patlamalar oldu.

        İş yerinde hasara yol açan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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