Silifke Kalesi'nde kötülükten koruduğuna inanılan "tılsımlı mezar tableti" bulundu

SERKAN AVCİ - Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, Bizans Dönemi'nde yapı ya da mezarı kötülükten koruması amacıyla yapıldığı değerlendirilen "tılsımlı mezar tableti" ortaya çıkarıldı.

Silifke ilçesinde 185 metredeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 13. dönem kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran'ın başkanlığındaki 25 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalarda yeni bulguya rastlandı.

İncelenen buluntunun, Bizans Dönemi'nde yapı ya da mezarı düşmandan ve kötülükten koruması amacıyla yapıldığı değerlendirilen "tılsımlı mezar tableti" olduğu belirlendi.

Tarihi kalede bir süre önce antik dönemde mezarlara hediye olarak bırakıldığı değerlendirilen gözyaşı şişesi, kandil ve seramik gibi buluntulara ulaştıklarını hatırlatan Boran, yeni ortaya çıkarılan tabletin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Boran, mezar tabletinin Bizans Dönemi'ne ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İçindeki yazılardan anladığımız kadarıyla o yapıyı ya da mezarı her türlü kötülük ve düşmandan korumak amacıyla yapılmış sihirli, tılsımlı bir tablet bu. Tam çözümlemesi epigrafi hocalarımızla beraber devam ediyor ancak şunu görüyoruz ki burası sadece bir şehir değil, aynı zamanda farklı özelliklere de sahip. Kalenin içinde şu ana kadar bir mezar yapısı bulamadık. Tablet, o dönemde burada bir mezar yapısı olduğuna işaret ediyor. Bunun, verilerin ortaya çıkarılması bağlamında, bölge ve Anadolu tarihi için önemli bir tablet olduğu anlaşılıyor."