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        Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde ikametinde 225 uyuşturucu hap ve 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:33
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        Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde ikametinde 225 uyuşturucu hap ve 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyetten Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.H.R'nin evine operasyon düzenlendi.

        Adreste 255 uyuşturucu hap ve 225 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan M.H.R, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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