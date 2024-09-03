Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde ikametinde 225 uyuşturucu hap ve 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde ikametinde 225 uyuşturucu hap ve 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyetten Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.H.R'nin evine operasyon düzenlendi.
Adreste 255 uyuşturucu hap ve 225 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan M.H.R, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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