Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabilen masif temelin, aynı zamanda bu yükleri eşit dağıtabilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu yapının inşası için 58,2 metreye 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildi. Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan 8 ila 36 milimetre çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.