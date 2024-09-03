Akdeniz İhracatçı Birliklerinden ağustosta 1,4 milyar dolarlık dış satım

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, ağustosta 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının yılın ilk 8 ayında yüzde 16 artışla 11,29 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ağustos ihracatına ilişkin bilgi veren Doğan, "Ağustosta AKİB olarak 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 22,1 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,4 oranında destek verdik." ifadesini kullandı.

Fatih Doğan, ağustosta en fazla dış satımı kimya, demir-çelik ile hububat ve bakliyat sektörlerinde yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti: