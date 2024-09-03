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        Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:06 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:18
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        Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Damlama mevkisinde, R.A. idaresindeki 31 AAB 427 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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