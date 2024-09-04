Mersin Limanı'nda çalıntı ve kaçak 14 araç ele geçirildi

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda çalıntı 11 pikap ve cip ile transit rejimine aykırı şekilde sahaya bırakılan 3 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yurt dışında çalınan araçların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Deniz Limanı Şubesi, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatıldı.