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        Mersin Limanı'nda çalıntı ve kaçak 14 araç ele geçirildi

        Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda çalıntı 11 pikap ve cip ile transit rejimine aykırı şekilde sahaya bırakılan 3 araç ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:49
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        Mersin Limanı'nda çalıntı ve kaçak 14 araç ele geçirildi
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        Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda çalıntı 11 pikap ve cip ile transit rejimine aykırı şekilde sahaya bırakılan 3 araç ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yurt dışında çalınan araçların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

        Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Deniz Limanı Şubesi, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatıldı.

        Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bazı konteynerlerdeki ikinci el 11 pikap ve cipin, Interpol veri tabanında yapılan sorguda çalıntı olduğu belirlendi.

        Araçların çalıntı olması nedeniyle ilgili firmalarca sorgu yaptırılmadan bekletildiği ve tekrar deniz yoluna çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

        Ekipler, 3 aracın da transit rejimine aykırı şekilde liman sahasına bırakıldığını ortaya çıkardı.

        Olaya ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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