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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Mersin'de 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:11
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Mersin'de 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 2 kilo 697 esrar, 212 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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