Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Mersin'de 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 2 kilo 697 esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 2 kilo 697 esrar, 212 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
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