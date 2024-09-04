Mersin'deki yaz kampında ağırlanan engelli bireyler hem spor hem tatil yapıyor

Kampa Ankara'dan engelli oğluyla gelen Gülsen Erden de etkinliğin çok güzel geçtiğini, çocuğuyla eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Proje koordinatörü ve spor uzmanı Ali Osman Yağmurlu, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı illerinden engelli gençler ile ailelerini ağırladıklarını söyledi.

Masa tenisi, okçuluk, dart, plaj voleybolu, futbol ve basketbol etkinliklerinin düzenlendiği 4 günlük kampa katılanlar, spor yapma ve denizde yüzme imkanı buluyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) koordinatörlüğündeki Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı'nın parçası olan "Respect" projesi kapsamında 94 engelli birey ve ailesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yaz kampına katıldı.

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