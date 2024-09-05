Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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