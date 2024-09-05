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        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü operasyonla yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:18
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        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü operasyonla yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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