Vali Pehlivan, Yumuktepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 30. dönem kazı çalışmaları devam eden Yumuktepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 30. dönem kazı çalışmaları devam eden Yumuktepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Milattan Önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Yumuktepe Höyüğü kazı alanını ziyaret etti.
Tarihi alanı gezen Vali Pehlivan, kazı çalışmaları ve çıkarılan eserlerle ilgili kazı başkanı İtalya'nın Bari Aldo Moro Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giulio Palumbi'den bilgi aldı.
Ziyarette Vali Pehlivan'a, Tabiat Varlıkları Kurulu Üyesi Enis Yeter, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da eşlik etti.
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