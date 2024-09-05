Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde M.G'nin kullandığı 70 AS 750 plakalı tır, aynı istikametteki bir tıra çarpıp karşı şeride geçti, 80 M 6450 plakalı minibüs ve 27 DG 666 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.