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        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı

        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:13
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        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
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        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 70 sporcu katılıyor.

        21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

        Müsabakaları, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de izledi.

        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, 9 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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