Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıldı

Yarışmanın renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Turgut, "Yoğurt yarışmamızı gerçekleştirdik. Silifke denilince akla yoğurt gelir. Yarışma sonrası tüm misafirlerimize yoğurt ikram ettik. Festivalimize güzellik katan bir yarışma oldu." dedi.

Yarışmada, en iyi yoğurdu mayaladığına kanaat getirilen Dilek Yalnız birinci, Meryem Bölük ikinci, Fatma Dölek üçüncü oldu.

Yoğurdun tadına bakan jüri, ürünün yapılış tekniği, sütün özellikleri, sunumu, koku ve tadı kapsamında değerlendirme yaptı.

Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

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