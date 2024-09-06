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        Mersin'de denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 100 bin ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:29
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        Mersin'de denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 100 bin ürün ele geçirildi.

        Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

        Çeşitli market, iş yeri ve dükkanlarda yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 100 bin ürün tespit edildi.

        Temizlik, hijyen ve gıda ürünleri, ekipler tarafından toplandı. Bu ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

        İşletmeler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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