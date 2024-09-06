Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz'den 8 ayda 566 milyon 988 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince (AKAMİB), 8 ayda 566 milyon 988 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'den 8 ayda 566 milyon 988 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince (AKAMİB), 8 ayda 566 milyon 988 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7'lik artışla 72 milyon 866 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Birlik bünyesinde ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre 0,9'luk artışla 566 milyon 988 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Söz konusu süreçte en fazla dış satım Irak, Romanya, Almanya, Libya ve Fransa'ya gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu
        Mersin'de denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu
        Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıl...
        Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıl...
        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
        Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı