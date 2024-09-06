Mersin'de tırda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Bu sırada tırın kupa ve dorse kısmına yayılan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana da sıçradı.

E.G'nin kullandığı 31 HT 385 plakalı karpuz yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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