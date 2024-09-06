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        Mersin'de tırda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, karpuz yüklü tırda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:58
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        Mersin'de tırda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, karpuz yüklü tırda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        E.G'nin kullandığı 31 HT 385 plakalı karpuz yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Motor kısmındaki yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bu sırada tırın kupa ve dorse kısmına yayılan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana da sıçradı.

        Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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