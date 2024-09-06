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        Mersin'de çay kenarında erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Anamur ilçesinde, çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:23
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        Mersin'de çay kenarında erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Dragon Çayı kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yerde yatan kişinin İbrahim Güzel (23) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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