Mersin'de çay kenarında erkek cesedi bulundu

Yerde yatan kişinin İbrahim Güzel (23) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Dragon Çayı kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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