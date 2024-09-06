Mersin'de çay kenarında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Anamur ilçesinde, çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Mersin'in Anamur ilçesinde, çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dragon Çayı kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yerde yatan kişinin İbrahim Güzel (23) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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