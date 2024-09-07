Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Lenger Mahallesi Karagöl mevkinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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