Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ve 1 köpek telef oldu

Mağaraya gelen yakınları tarafından dışarı çıkarılan ve rahatsızlandığı gözlenen Gölge, bölgeye sevk edilen ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre sonra mağaranın girişine yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ile çoban köpeği telef oldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ve 1 çoban köpeği telef oldu.

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